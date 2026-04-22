Aydın\'da Çocuk Nüfusu Düşüyor

Ege Bölgesi'nde en fazla nüfusa sahip 3. il olan Aydın'da 246 bin 48 çocuk bulunurken, çocuksuz ailelerin sayısında artış yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus Aydın nüfusunun yüzde 21'ini oluşturdu. Toplam nüfusu 1 milyon 172 bin 107 olan Aydın'da çocuk nüfusu ise 246 bin 48 oldu. Çocuk nüfusu, yaş gruplarına göre incelendiğinde ise Aydın'da 0-4 yaş 54 bin 728, 5-9 yaş 71 bin 442, 10-14 yaş 75 bin 414 ve 15-17 yaş 44 bin 464 çocuk bulunuyor. Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde Aydın, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 55. il oldu.

Çocuk nüfusunda düşüş yaşandı

Öte yandan her geçen yıl toplam nüfus sayısı ve hane halkı sayısı artan Aydın'da çocuk sayılarının düşmesi dikkat çekti. 2024 yılında 250 bin 697 çocuğun Aydın'da 2025 yılında bu sayı yüzde 1,85 oranında azalarak 246 bin 48 oldu.

Ayrıca Aydın'ın 2025 yılı toplam hane halkı sayısı 417 bin 606 olurken, 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halkı oranı yüzde 66,1 oldu. En az bir çocuk bulunan hane halkı oranı ise yüzde 33,9 oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanelerin çocuk sayısına göre dağılımına bakıldığında ise 1 çocuk bulunan hane yüzde 16,9, 2 çocuk bulunan hane yüzde 11,6, 3 çocuk bulunan hane yüzde 3,9, 4 çocuk bulunan hane yüzde 1, 5 ve üzeri çocuğun bulunduğu hane sayısının oranı ise yüzde 0,4 oldu. Bu verilere göre çocuk bulunmayan aile sayısının il genelinde daha fazla olduğu görüldü. - AYDIN