Aydın'da Çocuk Nüfusu Düşüyor - Son Dakika
Aydın'da Çocuk Nüfusu Düşüyor

Aydın\'da Çocuk Nüfusu Düşüyor
22.04.2026 09:28
Aydın'da 246 bin 48 çocuk bulunurken, çocuksuz aile sayısında artış gözlemlendi.

Ege Bölgesi'nde en fazla nüfusa sahip 3. il olan Aydın'da 246 bin 48 çocuk bulunurken, çocuksuz ailelerin sayısında artış yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus Aydın nüfusunun yüzde 21'ini oluşturdu. Toplam nüfusu 1 milyon 172 bin 107 olan Aydın'da çocuk nüfusu ise 246 bin 48 oldu. Çocuk nüfusu, yaş gruplarına göre incelendiğinde ise Aydın'da 0-4 yaş 54 bin 728, 5-9 yaş 71 bin 442, 10-14 yaş 75 bin 414 ve 15-17 yaş 44 bin 464 çocuk bulunuyor. Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde Aydın, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 55. il oldu.

Çocuk nüfusunda düşüş yaşandı

Öte yandan her geçen yıl toplam nüfus sayısı ve hane halkı sayısı artan Aydın'da çocuk sayılarının düşmesi dikkat çekti. 2024 yılında 250 bin 697 çocuğun Aydın'da 2025 yılında bu sayı yüzde 1,85 oranında azalarak 246 bin 48 oldu.

Ayrıca Aydın'ın 2025 yılı toplam hane halkı sayısı 417 bin 606 olurken, 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halkı oranı yüzde 66,1 oldu. En az bir çocuk bulunan hane halkı oranı ise yüzde 33,9 oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanelerin çocuk sayısına göre dağılımına bakıldığında ise 1 çocuk bulunan hane yüzde 16,9, 2 çocuk bulunan hane yüzde 11,6, 3 çocuk bulunan hane yüzde 3,9, 4 çocuk bulunan hane yüzde 1, 5 ve üzeri çocuğun bulunduğu hane sayısının oranı ise yüzde 0,4 oldu. Bu verilere göre çocuk bulunmayan aile sayısının il genelinde daha fazla olduğu görüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Çocuk Nüfusu Düşüyor - Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
SON DAKİKA: Aydın'da Çocuk Nüfusu Düşüyor - Son Dakika
