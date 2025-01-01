Aydın'da Coşkulu Yılbaşı Konseri ve Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika
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Aydın'da Coşkulu Yılbaşı Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

Aydın\'da Coşkulu Yılbaşı Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına unutulmaz bir yılbaşı konseri ile girdi. Türk müziğinin sevilen sanatçısı Koray Avcı'nın sahne aldığı etkinlikte on binlerce Aydınlı bir araya gelirken, geceyi taçlandıran havai fişek gösterisi büyük bir heyecan yarattı.

01.01.2025 03:17  Güncelleme: 03:19
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar için unutulmaz bir yılbaşı konseri düzenledi.

Konser öncesi Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde yılbaşı coşkusu tüm şehri sararken, Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Koray Avcı on binlerce Aydınlıya sevilen eserlerini seslendirerek unutulmaz bir yeni yıl akşamı yaşattı. Gecenin sonunda, yeni yıl geri sayımıyla birlikte görkemli bir havai fişek gösterisi ise unutulmaz anlara sahne oldu.

Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu şehri sizlerle paylaşmak benim için en büyük mutluluktur. Yeni yıl, hepimiz için sağlığın, mutluluğun ve başarıların yılı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Başkan Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP İlçe Başkanları ve meclis üyeleri ile on binlerce vatandaş, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda 2025 yılına marşlar eşliğinde girdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Coşkulu Yılbaşı Konseri ve Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika

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