 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Doğal Mantarlar Talep Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Doğal Mantarlar Talep Arttı

Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen mantarlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte bereketlenirken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen ve pazar tezgahlarında yerini alan mantarlara vatandaşların da ilgisi arttı. Çıntar cinsi mantarların kilosu ise 80 ile 130 TL arasında satışa sunuluyor.

Aydın\'da Doğal Mantarlar Talep Arttı
20.12.2023 - 10:53,
Abone Ol

Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen mantarlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte bereketlenirken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen ve pazar tezgahlarında yerini alan mantarlara vatandaşların da ilgisi arttı.

Sonbahar aylarında köylüler için önemli bir geçim kaynağı olan doğal mantarlarda yoğun bir bereket yaşanıyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen çıntar cinsi mantarlar, pazar tezgahlarında yerini alırken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen çıntarlara talep arttı. Önemli protein kaynağı olan çıntarın kilosu ise 80 ile 130 TL arasında satışa sunuluyor.

"Vatandaşın talebi arttı"

Çıntarların, Aydın'da ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başladığını ifade eden 26 yıldır pazarcılıkla uğraşan Bülent Durmazoğlu; "Çıntarlar çok yağış olan yerlerde çıkar. İlk önce Karadeniz Bölgesi'nde çıkmaya başlar ve yavaş yavaş Ege Bölgesi'ne doğru gelir. Bizim bölgelerimizde de ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başlar. Bizim de çıntarlarımızın Bozdoğan'dan toplandı. Şu an tam mantar bolluğunun yaşandığı dönemdeyiz. O yüzden fiyatları da uygun ancak soğuklar artmaya başladıkça kurtlanmalar başlar. Bolluk azalınca fiyatlarda da artış başlar. Özellikle kırmızı etin alternatifi olarak görülen çıntarlara vatandaşların olan talebi fazla" dedi.

Her mantarın farklı özelliklere sahip olduğunu hatırlatan uzmanlar, yenilebilen mantarlar olduğu gibi doğada çok zehirli mantarların da bulunduğuna dikkat çekerken, mantar bolluğunun yaşandığı bugünlerde zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bozdoğan, Aydın, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Doğal Mantarlar Talep Arttı - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:27:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Doğal Mantarlar Talep Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement