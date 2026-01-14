Başkan Çerçioğlu vatandaşların yanında

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ege Et şubelerinde, bugüne özel olarak uygulanan indirim vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Efeler ilçesi balık hali, Kuşadası merkez, Didim merkez ve Nazilli ile Söke şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim uygulandı. Halk Ege Et şubeleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlenen indirimlerin, özellikle aile bütçelerine önemli katkı sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN