Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, tamamlanmasıyla İncirliova istikametinden Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı daha da hızlandıracak Acarlar ile Sandıklı Mahalleleri arasında bulunan yolda çalışmalar devam ediyor.

Projenin ilk etabı olan ve geçtiğimiz aylarda yine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Kazakkahvesi mevkiinden Aydın Şehir Hastanesi'ne uzanan güzergahla bağlantı sağlayacak yol tamamlandığında, bölgedeki ulaşım daha da akıcı hale gelecek. Bölgeden şehir merkezine yeni bir alternatif güzergah da oluşturacak yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, ulaşımda konfor daha da artacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde alt ve üstyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti ve "Hem Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı daha da hızlandırmak hem de kentimize yeni bir alternatif yol güzergahı kazandırmak için başlattığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aydınımızın ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN