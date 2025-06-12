Aydın\'da Kaldırım Eksikliği Can Güvenliğini Tehlikeye Atıyor

Aydın'ın Köşk ilçesindeki cadde ve sokaklarda kaldırım olmaması vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokuyor. Vatandaşlar Köşk Belediyesi'nden sorunun çözümü için yardım beklediklerini ifade etti.

İlçede kaldırım olmaması nedeniyle yaya ve araçların aynı yerde ilerlemek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar, "İlçenin adı Köşk, ancak ilin neredeyse en düzensiz şehri. Merkezde hiç kaldırım yok. Dükkanların önü de tamamen dolu. Bu vatandaş nerede yürüyecek düşünen yok. Vatandaşın yürümesi gereken yerlerde araçlar park ediyor. Yolun ortasını da araçlar kullanıyor. Özellikle çocuklar ve çocuğu ile dışarı çıkan kadınlar ciddi sıkıntı yaşıyor. Köşk'ü yöneten Belediye Başkanı Köşklü olmadığı için sanırım vatandaşın sorununu göremiyor. Özellikle işlek olan cadde ve sokaklara bir an önce kaldırım yapılmasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN