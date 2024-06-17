Aydın'da Kaldırım İşgalleri Engelli Bireylerin Hayatını Zorlaştırıyor

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Aydın'da kaldırım işgallerinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığına ve risk oluşturduğuna dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, esnaflara seslenerek "Esnafımızı duyarlı olmaya ve kaldırım işgallerine son vermeye davet ediyoruz" dedi.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşırken, bu konuda açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti. Aydın'da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, kaldırım işgallerine vurgu yaparak esnafa çağrıda bulundu. Kaldırım işgalinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığını ifade eden Özen, duyarlılık çağrısında bulunarak "Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak, şehir merkezimizde artan kaldırım işgalleri konusunda derin endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Özellikle esnafımız tarafından gerçekleştirilen kaldırım işgalleri, yayaların güvenliği ve şehir estetiği açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Kaldırımlar, kent yaşamında yaya trafiğinin güvenli ve kesintisiz akışını sağlamak amacıyla yapılmış önemli alanlardır. Ancak, esnafımızın ticari faaliyetlerini genişletme amacıyla kaldırımları işgal etmesi, yaya yollarının daralmasına ve yayaların yol üzerinde yürümek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için büyük bir tehlike arz etmektedir. Kaldırımların işgali, yayaların güvenliğini tehlikeye atmakta ve kazalara sebebiyet vermektedir. Her bireyin güvenli bir şekilde yürüyebilme hakkı bulunmaktadır. Kaldırım işgalleri, engelli bireylerin ve bebek arabası kullanan ailelerin rahatça hareket etmelerini engellemektedir. Bu durum, erişilebilirlik konusunda ciddi bir hak ihlali anlamına gelmektedir. Ayrıca düzenli ve temiz bir kent görüntüsü, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin memnuniyetini arttıran önemli unsurlardandır. Kaldırım işgalleri, şehir estetiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Dernek olarak, bu konuda güvenlik, erişilebilirlik ve şehir estetiği hususlarını vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda, esnafımızı duyarlı olmaya ve kaldırım işgallerine son vermeye davet ediyoruz. Yetkili mercilerin de bu konuda gerekli denetim ve düzenlemeleri yapmalarını talep ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde, Aydın'ı daha yaşanabilir ve güvenli bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN