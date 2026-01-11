Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kar mesaisi

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ulaşımın aksamaması ve olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hızla harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Efeler ilçesi Paşayaylası, Köşk ilçesinde Kıran, Sarıçam ve Çatma Mezarlığı, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa, Uzunlar ve Ovacık Yaylası, Nazilli ilçesinde Ovacık ve Aşağıkayacık, Kuyucak ilçesinde ise Belenova, Ovacık ve Yukarı Kayacık bölgelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kar küreme ve tuzlama faaliyetleri öncelikli olarak yayla yolları ve kırsal mahalle bağlantı yollarında yoğunlaştırıldı. Ekiplerin, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olduğu ve yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin arttığına dikkat çekerek sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların yüksek kesimlere çıkmaması gerektiği vurgulanırken, ekiplerin yağış süresince bölgelerde hazır bekletileceği ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu il genelinde kar yağışının etkili olduğu tüm noktalarda çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin önem taşıdığı kaydetti. - AYDIN