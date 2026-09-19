Aydın\'da meteorolojik riskler İRAP 2027-2031 çalıştayının son gününde ele alındı

Aydın'da kuraklık, aşırı sıcaklar, dolu, şiddetli yağış ve fırtına gibi meteorolojik afetlerin oluşturduğu riskler, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemi hazırlıkları kapsamında düzenlenen çalıştayda ele alındı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İRAP 2027-2031 hazırlık çalışmalarının 5. ve son gününde Meteorolojik Afetler ve İklim Değişikliği Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, Aydın'ın meteorolojik afetler ve iklim değişikliğine bağlı olarak karşı karşıya bulunduğu tehlike ve riskler değerlendirildi. Kuraklık, aşırı sıcaklar, dolu, şiddetli yağış ve fırtına başta olmak üzere meteorolojik olayların kent genelindeki muhtemel etkileri ele alınarak mevcut durum üzerine değerlendirmeler yapıldı. Aydın için hazırlanan risk analizleri ile meteorolojik afet ve iklim değişikliğine yönelik senaryolar katılımcılarla paylaşılırken, 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar da değerlendirildi. Ardından 2027-2031 döneminde uygulanması planlanan taslak eylemler görüşülerek kurumların değerlendirmeleri alındı. Aydın'ın gelecekte karşılaşabileceği meteorolojik afet risklerinin azaltılması, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldığı çalıştayda, İRAP 2027-2031 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, kentin afet risklerine karşı hazırlık düzeyinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik eylemler ele alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürünün başkanlığındaki çalıştaya Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.