Büyükşehir'den soğuk günlerde sıcak hizmet

19.01.2026 17:52  Güncelleme: 17:55
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki semt pazarlarında vatandaşlara çorba ve tavuklu pilav ikramında bulunarak geniş bir ilgi gördü. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu sosyal hizmet, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına çorba ve tavuklu pilav ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan pazarlarda gerçekleştirilen ikram, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen ikram programı kapsamında, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan sıcak çorba ve tavuklu pilav dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan ikramlar, kısa sürede binlerce vatandaşa ulaştırıldı. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu tür çalışmaların hem dayanışma duygusunu güçlendirdiğini hem de soğuk havada çalışan pazarcı esnafına moral verdiğini ifade etti. - AYDIN

