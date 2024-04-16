Aydın'da Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı

Aydın\'da Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları, 11 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı. Belediye Başkanı ve Kaymakam da açılış seremonisine katıldı.

16.04.2024 17:27  Güncelleme: 17:30
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 ilden 350 sporcunun katılımı ile düzenlenen Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları açılış seremonisiyle başladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte 11 ilden 350 sporcunun katılımıyla ilçe stadyumunda 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakalarına katılım sağladı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporculara ve antrenörlere başarılar dileklerinde bulunan Zencirci, ülke ve ilçe sporunun gelişmesi için imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Ragbi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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