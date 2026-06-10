Aydın'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
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Aydın'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Aydın\'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı
10.06.2026 10:46
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Aydın'da sağlık hizmetleri süreçleri değerlendirildi, 2025-2026 planlamaları yapıldı.

Aydın'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, tüm hizmet başkanları ve başkan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen toplantıda 2025 yılı ile 2026 yılının ilk dört aylık dönemine ait hizmet süreçleri ele alındı. Toplantıda Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) yürütülen faaliyetler değerlendirildi. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' doğrultusunda birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar kapsamlı şekilde görüşüldü.

Gündemde; kanser taramaları, kronik hastalıkların takibi, gebe ve çocuk izlemleri, aile hekimliği uygulamaları ile mobil sağlık hizmetleri yer aldı. Ayrıca 2025 yılı performans verileri ile 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin göstergeler değerlendirilerek hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamalar yapıldı.

Toplantıda birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ve tarama programlarında kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının geliştirilmesinde kritik öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaş odaklı ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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