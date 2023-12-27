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Aydın'da şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden aldığı brifing sonrasında 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, şiddetin önlenmesi ve izlenmesi konularında alınan tedbirler, projeler ve stratejiler ele alındı.

Aydın\'da şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
27.12.2023 - 13:44,
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Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü'nden brifing alarak 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü'nden aldığı brifing sonrasında 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, il genelinde şiddetin önlenmesi ve izlenmesi konularında alınan tedbirler, gerçekleştirilen projeler ve hedeflenen stratejiler ele alındı. Kömürcüoğlu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ekiplerinden edindiği bilgilerle, şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaları ve alınan önlemlerin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılı için planlanan projeler ve güncel gelişmeler hakkında da bilgi alan Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kömürcüoğlu, şiddetle mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini belirterek daha etkin çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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