Aydın\'da Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Önlem

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden bu yana Aydın'ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınaya karşı kent genelinde müdahalelerine devam ediyor.

Şiddetli yağış ve fırtına Aydın'da etkili oldu. Batı bölgesi ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınaya karşı teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri meydana gelen olaylara hızla müdahale etti. Hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve ASKİ ekipleri, Aydınlıların ve bayram tatili için kente gelen vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına aldı.

Gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Aydın- Denizli Karayolu, ekiplerin yoğun mesaisi sonucu kısa sürede trafiğe açıldı. 20 noktada ağaç devrilmesi ve 15 noktada çatı uçması vakasına müdahale eden ekipler, Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 35 olaya müdahale etti. Ekipler, kent genelinde müdahalelere ve mazgal temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin çalışmalarının 24 saat devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, 444 40 09 numaralı Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'nin de vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti. - AYDIN