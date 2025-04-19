Aydın'da Tarımı Desteklemek İçin 20 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da Tarımı Desteklemek İçin 20 Bin Fide Dağıtıldı

Aydın\'da Tarımı Desteklemek İçin 20 Bin Fide Dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak ilçesinde yerel tarımı desteklemek amacıyla 20 bin fide dağıttı. Etkinlikte, belediye başkanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

19.04.2025 13:53  Güncelleme: 13:56
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımı desteklemek amacıyla Kuyucak ilçesinde vatandaşlara 20 bin fide dağıttı. Fide dağıtımı, Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumları Projesi kapsamında elde edilen fideler ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Proje kapsamında 20 bin adet yazlık fide Kuyucak'ta vatandaşlara dağıtıldı. Fide dağıtım etkinliğine Kuyucaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Fide dağıtımına Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Abdurrahman Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Burak Örnek, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Sağlam, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Kadın Kolları Başkanı Özlem Küçük, Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, fide dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Doğanca, "Aydın Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen ata tohumlarını, vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu değerli destek için Topuklu Efemiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz fide dağıtımının önümüzdeki günlerde Aydın'ın diğer ilçelerinde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Tarımı Desteklemek İçin 20 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika

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