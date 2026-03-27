Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin kent genelindeki çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yatırım, proje, hizmet ve çalışmalar Aydınlılar ile buluşmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin geleceğine yön veren çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği hizmetlerle Aydın her geçen gün daha da gelişiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla Aydın'ı pırıl pırıl yapıyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar kapsamında cadde, bulvar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki bölgelerde kapsamlı temizlik faaliyetleri planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilirken, park ve yeşil alanlarda da düzenli bakım ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Ekipler; Efeler, Nazilli, Söke ve Kuşadası ilçelerinde eş zamanlı çevre düzenleme ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Modern araç ve ekipmanlarla desteklenen temizlik çalışmaları titizlikle hayata geçirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN