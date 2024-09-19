Aydın\'da Toplu Ulaşımda Mobil Dönüşüm: AYKART Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşım mobil uygulaması olan AYKART'ı hayata geçiriyor.
Aydın'da yaşayan vatandaşların toplu ulaşımla alakalı tüm işlemlerini cep telefonlarından rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak mobil uygulama büyük kolaylıklar sağlayacak. Bakiye sorgulama ve yükleme, hat hareket saatleri, araç takip gibi birçok imkan sunan uygulama ile vatandaşlar NFC ve QR Kod ile ödeme gerçekleştirebilecek. IOS ve Android marketlerde kullanıma sunulan yazılım ücretsiz olarak indirmek mümkün.
Tüm işlemler cep telefonunda yapılabilecek
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşım işlemlerini daha da kolaylaştıracak uygulamamızı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız artık bakiye sorgulama, yükleme, otobüs saatleri ve konumu ile rota bilgisi sorgulama gibi daha birçok işlemi cep telefonlarından halledebilecek" dedi.
Başkasından kart isteme dönemi son buluyor
Vatandaşların artık bakiyelerini öğrenmek için telefonlarına bakmalarının yeterli olacağını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da artık kimse otobüse binerken 'Kartımda bakiye var mı, yok mu?' sorusunu sormayacak, araç içerisinde bir başkasından kart isteme durumunda kalmayacak. Sarı Civcivlere artık uygulama aracılığıyla da ödeme yapılabilecek" dedi. - AYDIN
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