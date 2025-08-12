Aydın\'da Ücretsiz Keman Kursları Çocukların Sanatsal Gelişimine Katkı Sağlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında düzenlediği keman eğitimleri, müziğe ilgi duyan çocuklara ve gençlere sanatsal gelişim imkanı sunuyor. Klasik müziğin zarif tınıları eşliğinde gerçekleşen kurslarda Aydınlı minikler, kemanın temel tekniklerini öğrenirken müziğin evrensel diliyle de tanışıyor.

Ücretsiz olarak sunulan keman kurslarında çocuklar ilk kez notalarla buluşmanın heyecanını yaşarken, birlikte çalma ve üretme kültürünü de deneyimliyor. Derslerde öğrenilen eserler, genç yeteneklerin hem özgüvenini artırıyor hem de sanatla olan bağlarını kuvvetlendiriyor. Sanatın çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaz kurslarımızla çocuklarımızın hem yeni beceriler edinmesini hem de tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Keman kurslarımız ise çocuklarımızın dünyaya başka bir gözle bakmalarına yardımcı oluyor. Çocuklarımız için destekleyici eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Veliler ise kurslardan memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN