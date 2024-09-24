Aydın’da Ulaşımda Dönüşüm: AYKART ile Sanal Kart Dönemi Başlıyor

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AYKART uygulaması üzerinden oluşturulabilen 'sanal kart' uygulaması ile ulaşımda yeni dönem başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek Android ve IOS marketlerden ücretsiz olarak kullanıma sunulan AYKART uygulaması ile artık fiziki bir karta ihtiyaç duymadan, sadece telefon kullanılarak belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanabilecek. Vatandaşlar sanal kartı fiziki karta göre yüzde 50 indirimli edinebilecek.

Aydın'da fiziksel kart taşımaya gerek kalmadan, tek bir dokunuşla otobüslere binmek artık mümkün. Fiziki karttan yüzde 50 daha uygun fiyata edinilebilen sanal karta Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen AYKART uygulamasından erişmek mümkün. Ek olarak, AYKART uygulamasında tek dokunuş ile bakiye yüklemesi yapılabiliyor, otobüslerde temassız ve kolayca ödeme gerçekleştirilebiliyor, otobüs güzergahları ve hareket saatleri öğrenilebiliyor, araçların güncel konumlarına ulaşılabiliyor, ulaşım ödemeleri güvenle sağlanabiliyor. Kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran sanal kart uygulaması, şehir içi ulaşımı daha modern, pratik ve sürdürülebilir hale getirme amacı taşıyor.

Sanal kart ulaşımı hem kolaylaştırıyor hem de modern bir altyapı ile Aydınlılara hizmet verirken, AYKART uygulaması ve sanal kart hakkında detaylı bilgiye 444 40 09 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. - AYDIN