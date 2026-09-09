Aydın’da üniversite ve yurtlarda güvenlik konusu görüşüldü

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un katıldığı "Üniversite ve Yurt Güvenliği" toplantısında il genelindeki öğrencileri yurtları ve üniversite kampüslerindeki güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında "Üniversite ve Yurt Güvenliği" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 81 ilin valilerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri katılırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol da video konferans yoluyla toplantıya katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde üniversite kampüsleri ve il genelindeki öğrenci yurtlarında huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi. Öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için uygulanacak güvenlik tedbirleri ile mevcut uygulamalar gözden geçirildi. Üniversite yerleşkeleri ve yurtlarda güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun da ele alındığı toplantıda, yeni eğitim döneminde yaşanabilecek risklere karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantının temel gündeminin yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması olduğu belirtilerek, öğrencilerin güvenliğine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı.