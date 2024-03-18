Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), üreticiler için büyük bir yatırımı hayata geçiriyor. Koçarlı, Söke ve Kuyucak ilçelerinde yapılacak sulama tesisleriyle üreticilere destek olunması hedefleniyor.
Aydın'ın ilçelerindeki üreticilerin üretim olanaklarını artırmak için 15 Nisan'da gerçekleştirilecek ihaleyle Koçarlı'nın Esentepe Mahallesi'deki Esentepe Göleti'nden 26 bin 936 metre sulama şebekesiyle su alma kollektörleri ve terfi merkezi yapılacak. Söke'nin Aslanyaylası Mahallesi'ndeki Aslanyaylası Göleti'nden 12 bin 592 metre sulama şebekesi ile su alma kollektörleri, Kuyucak'ın Belenova Mahallesi'nde bulunan Belenova-Küçükova Göleti'nden ise 12 bin 759 metre sulama şebekesi ile sulama kollektörleri yapılacak.
Toplam 52 bin 287 metre tarımsal sulama şebekesinin Aydın'a kazandırılacağı yatırımlarla, 6 bin 500 dönüm arazinin sulanması sağlanacak.
Son Dakika › Yerel › Aydın'da Üreticilere Destek İçin Sulama Tesisleri Yapılacak - Son Dakika
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Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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