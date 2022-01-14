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Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor - Son Dakika

Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor

14.01.2022 09:36
Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor

Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya sağlık hizmet veriyor.

Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya sağlık hizmet veriyor.

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları kapsamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor. Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 3 hekim, 10 hemşire ve 5 sağlık memurundan oluşan kadrosuyla 5 gezici ve 1 de nakil ekibi ile evde sağlık hizmeti sunuyor. Hastalara tıbbi süreçlerinin yanı sıra ihtiyaçları olması halinde fizyoterapistlerle de destek sağlanıyor. Aydın'da Efeler ve Köşk ilçesine bağlı olan mahallelerde ikamet eden bin 120 kişiye Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından evinde sağlık hizmeti sunuluyor. Evde Sağlık Hizmeti kapsamına giren hastalar, belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda ev ortamında belirli aralıklarla ziyaret ediliyor. Evde Sağlık Hizmeti Birimi hekimince değerlendirilen ve nakil ihtiyacı olan hasta uygun araçla evinden alınarak gideceği hastaneye nakledilirken, tetkik veya tedavisinin ardından yine evine bırakılıyor.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Evinizde yalnız değilsiniz, sağlık hizmeti evinizde. Yaşam kalitesini bozan hastalığı veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan, eve ve yatağa bağımlı olan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar 444 3 833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal İletişim Merkezi'ni arayarak Evde Sağlık Hizmetine başvuru yapabilirler" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor
Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor
Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor
Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor

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Aydın Devlet Hastanesi, Rehabilitasyon, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi bin 120 hastaya hizmet veriyor - Son Dakika
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