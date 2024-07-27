Aydın Devlet Hastanesi'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Aydın Devlet Hastanesi\'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Aydın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeline yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitim düzenlendi. Eğitimde, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı konularında önemli bilgiler aktarıldı. Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin iş kazalarının önlenmesinde ve çalışanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

27.07.2024 10:04
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Aydın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeline yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitim düzenlendi. Eğitimde, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim programı kapsamında, temizlik personelinin günlük işlerinde karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, kişisel koruyucu ekipmanların doğru ve etkin kullanımı hakkında uygulamalı örnekler sunarak, personelin bilinçlenmesini sağladı. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Periyodik olarak gerçekleştirilen eğitimlerimiz ve risklere yönelik düzenli denetimlerimizle personellerimizin güvenliğini en üst düzeye taşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin iş kazalarının önlenmesinde ve çalışanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Devlet Hastanesi'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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