Aydın Devlet Hastanesi\'nde yataklı servisler değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde yataklı servisler değerlendirme toplantısı yapılarak servislerdeki işleyiş, talep ve öneriler değerlendirildi.
Geçtiğimiz haftalarda Aydın Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyip gerekli toplantıları yaparak daha kaliteli sağlık hizmetleri sunulması adına çalışmalarını sürdürüyor. Başhekim Bozbaş başkanlığında ve hastane yöneticilerinin de katılımı ile yataklı servisler değerlendirme toplantısı düzenlendi. Servis sorumlusu hemşireler, eğitim birimi, kalite birimi, enfeksiyon kontrol birimimiz, kan transfüzyon birimi, atık yönetimi birimi, tıbbi sarf depo birimi, hemovijilans, nütrisyon, çalışan sağlığı birimleri, teknik servis birimi, güvenlik hizmetleri birimi ve temizlik hizmetleri biriminin katıldığı toplantıda; yataklı servis hizmetlerin işleyişi, talepler ve öneriler değerlendirildi.
Gerekli konuların görüşülerek istişarelerin edildiği toplantı sonunda Başhekim Bozbaş, hastane personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN
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