Aydın emniyetinden çocuk kaçırma paylaşımları ile ilgili açıklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk kaçırma olayları ile ilgili olarak asılsız haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Aydın İl emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce asılsız Çocuk Kaçırma olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, ilimizde, kadın kıyafeti içerisinde "Erkek veya Kadın" şahısların çocuk kaçırma girişimlerinin olduğu yönünde benzer görüntülerin kullanılarak asılsız paylaşımların yapıldığı görülmüştür. İlimizde söz konusu paylaşımlarda geçen herhangi bir olay yaşanmamış olup, Sosyal Medya üzerinden Halkı Kin ve Nefrete yönelten hesaplar ile ilgili tespit edilen şahıslara gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Konu emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmekte olup asılsız haber ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi. - AYDIN