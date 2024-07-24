Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Atatürk büstüne çelenk sundu - Son Dakika
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Yerel

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Atatürk büstüne çelenk sundu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nda Atatürk büstüne çelenk sundu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği törende, valilik önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sundu.

24.07.2024 15:17
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği törende, valilik önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Etkinlikte konuşan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, gazetecilerin bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Uzun, konuşmasında basın mensuplarının karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Uzun, "Basın şehitlerimizi ve son zamanlarda aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı; ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle bu günü bayram havasında kutlayamıyoruz" dedi.

Uzun, gazetecilerin hak ettikleri konuma ulaşabilmeleri için yaşanan ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Ancak, bu sorunların yanı sıra, mesleki dayanışmanın eksikliğine de dikkat çekti. Uzun, "Biz, gazeteciler olarak bir ve beraber olmayı beceremiyoruz. Son dönemde ciddi bir şekilde ayrışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler arasındaki ayrışmanın üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, "Siyasiler ve bürokratlar gelip geçicidir. Biz gazeteciler, omuz omuza vererek mesleğimizi sürdüreceğiz. Eleştirilerimiz olacak, sert çıkışlarımız olacak, ama birbirimize sahip çıkmayı bilmeliyiz" dedi.

Son olarak, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin etik, ilkeli ve ahlaklı bir gazetecilik anlayışı benimsediğini belirten Uzun, "Bu meslekten ekmeğini kazanan insanlar olarak, Aydın Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında birleşelim ve sesimizi daha güçlü duyuralım" çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Atatürk büstüne çelenk sundu - Son Dakika

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