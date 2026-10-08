Aydın Germencik\'te Ortaklar OSB\'ye araç muayene istasyonu için protokol imzalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), sanayicilerin araç muayene işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla araç muayene istasyonu kurulacak.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), bölge sanayicileri ve çevre yerleşimlerin araç muayene ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç muayene istasyonu kurulacak. Ercan Çerçioğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Ortaklar OSB ile Turka Araç Muayene İstasyonları arasında, bölgede araç muayene istasyonu kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol, Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçmez, Bölge Müdürü Semiha Özgen ve Turka Araç Muayene İstasyonları Temsilcisi Garip Ekenel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle birlikte OSB'de faaliyet gösteren firmalar, araçlarının muayene işlemlerini bölge içerisinde gerçekleştirebilecek. Böylece sanayicilerin araç muayenesi için farklı ilçelere veya şehir dışına gitmesinin önüne geçilmesi, işlemlerde zaman ve maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor. Araç muayene istasyonunun yalnızca OSB'de faaliyet gösteren firmalara değil, çevre yerleşimlerdeki araç sahiplerine de hizmet vermesi planlanıyor. Yatırımın, Ortaklar OSB'nin hizmet altyapısının güçlendirilmesine ve bölgenin sanayiciler açısından daha işlevsel hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.