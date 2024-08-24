Aydın İl Emniyet Müdürü Görevine Başladı

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atanan Armağan Adnan Erdoğan, düzenlenen törenle görevini devraldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Armağan Adnan Erdoğan görevini önceki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den devralarak Aydın'daki yeni görevine resmen başladı. Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Polisevi'nde il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncelikli görevleri, bölgedeki güvenlik durumu ve bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni İl Emniyet Müdürü Erdoğan, Aydın'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatının şehirdeki huzur ve güvenin sağlanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Toplantı, karşılıklı iyi niyet dilekleri ile sona erdi. - AYDIN