Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı\'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarmanın tanıtımını gerçekleştirdi. Lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında bilgilendirme yapıldı ve jandarmanın faaliyetleri anlatıldı. Programda ayrıca terörle mücadelede yaralanan bir gazi olan Astsubay Başçavuş Ferhat Akgül'ün hikayesi de paylaşıldı.

02.05.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarmanın tanıtımı yapıldı. Lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında bilgilendirmelerde bulunularak kurulan stantlarda jandarmanın faaliyetleri anlatıldı.

Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program J. Asb. Kd. Üçvş. İlkay Ilısu tarafından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı tanıtım video gösterimlerinin ardından son olarak terörle mücadele operasyonlarında üç kez yaralanan, tedavi sürecinde akciğerinin bir kısmını kaybeden ve sol kolundaki işlev kaybını atlatan gazi Astsubay Başçavuş Ferhat Akgül'ün hikayesinin anlatıldığı haber videosu izletildi.

Astsubay Başçavuş Ferhat Akgül kendisinin de Aydın Lisesi'nden mezun olduğunu ifade ederek, "Sevgili öğrenciler ben de sizler gibi bu sıralardan çıkıp jandarma astsubay oldum. Vatan savunmasında üzerime düşen tüm görevleri gözümü kırpmadan yerine getirdim. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazırım. Gururla taşıdığım gazi ünvanı, atamızdan bize intikal en büyük mirastır. Jandarma 185 yıldır olduğu gibi bundan sonra da vatanımızın her köşesinde milletimizin huzur ve güvenliği için canını seve seve feda edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu güzel vatanımızı bölgeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizlere baktığımda, bu uğurda gözünü kırpmadan ölmeye hazır binlerde Ferhat olduğunu tekrardan haykırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Program okul bahçesinde jandarmanın stantlarının gezilmesi ve öğrencilere jandarma faaliyetlerinin anlatılması ile son bulurken, öğrenciler de jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmaları ilgiyle dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güvenlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 17:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement