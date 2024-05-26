Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetimleri Sıklaştırdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetimleri Sıklaştırdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı denetimlerini sıklaştırdı. İnsansız Hava Araçları ve drone'lar kullanılarak sürekli kontroller gerçekleştiriliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı ve Köşk ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

26.05.2024 12:23
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 5 Nisan 2024 tarihli ve 1 sayılı kararının 20. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ormanlık alanlara girişler, 1 Haziran-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabi olacak ve yasaklanan bölgeler, devriyeler tarafından sürekli olarak kontrol edilecek. Aydın İl Jandarma Komutanlığı da gelecekteki nesillere doğal güzellikleri aktarabilmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, ormanların ve hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) ve drone'lar kullanılarak sürekli kontroller geçekleştiriyor. Vatandaşların mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almasını sağlamak amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı ve Köşk ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Alınan karar kapsamında yasaklanan bölgelerde belirlenen program kapsamında jandarma devrileri tarafından kontrollerinin süreceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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