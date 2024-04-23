Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı Öğrencilere Özel Etkinlik Düzenledi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yeşilay Aydın Şubesi işbirliğiyle Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere yönelik düzenlenen özel etkinlikte, eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de önemli bilgilerle donatıldı. Etkinlik kapsamında, jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma köpeklerinin gösterilerini izleyen öğrenciler daha sonra jandarma araçlarına bindi. Helikopterlerin de tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler ilgiyle helikopterleri inceledi.

Öğrencilerin, jandarma ve diğer kurumlarla bir araya gelerek bilgilendirici ve keyifli zaman geçirdiği etkinlik sonunda öğrenciler ve jandarma ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek programı sonlandırdı. - AYDIN