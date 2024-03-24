Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İncirliova Acarlar Mahallesi'ni ziyaret etti.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acarlar Mahallesi'nde ilçeye sunulan sağlık hizmetleri konusunda ve hizmet vermeye başlayan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, ilçeye sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip etti. Şenkul, istasyon personeli ile bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi. Eser'e ziyaretleri sırasında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İncirliova İlçe Sağlık Müdürü ve Acarlar Mahalle Muhtarı da eşlik etti. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın İl Sağlık Müdürü Acarlar Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?