Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde yanardağ görünümündeki çöplük taşınıyor

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Aydın'ın Koçarlı ilçesi yanardağ görünümündeki çöplükten kurtuluyor. Yıllardır yaz kış yanması ile gündeme gelen çöplük taşınmaya başladı. Bu sırada zaman zaman yandığı için bölgede sıkıntıya neden olan çöplüğün taşınma işleminin, metangazı patlaması ve yangınını önlemek için önce gazların boşaltıldığı ardından taşıma işlemi yapıldığı belirtildi.

Aydın'ın Koçarlı Belediyesi'nin Çakırbeyli yolu üzerinde 1946 yılından sonra yaklaşık 60 yıl vahşi depolamanın yapıldığı alan çöp dağına dönüp yangınlar artınca Koçarlı Belediyesi tarafından alanda biriken çöpler taşınmaya başladı. Alanda sürekli çıkan yangınların önüne geçileceğini belirten Koçarlı Belediye Başkanlığı yetkilileri, ilçenin yaklaşık yarım asırlık birikmiş çöpünün Aydın'a taşınma işleminin devam ettiğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde yeniden yanmaya başlayan çöplük alanındaki yangını söndürmek için ekiplerin iş makinesi ve arazözlerle çalışmaları devam ediyor. - AYDIN