Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 200 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 200 bin fide dağıtıldı

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde \'900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi\' kapsamında 200 bin fide dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki 900 rakım üstü mahallelerde 'geçici domates' üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 200 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projelerle tarımsal üretim ve katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimi arttırılmaktadır.

21.05.2024 09:35
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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki 900 rakım üstü mahallelerde 200 bin 'geçci domates' fide dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılından beri 81 ilde, boş ya da nadasa bırakılan alanların yanı sıra işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda, uygun tekniklerle, bitkisel üretimin ve katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin arttırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi uygulanıyor. Bu kapsamda '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde Kuyucak ilçesindeki 900 rakım üstü mahallelerde üretim yapan çitçilere düzenlenen törele 200 bin geçici domates fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş törende yaptığı konuşmada, "Bu yıl ülke tarımında söz sahibi bir il olarak Aydınımızın bu konumunu, daha ileriye taşımak amacıyla, yüzde 75'i bakanlığımız, yüzde 25'i çiftçi katkısıyla karşılanan, toplam bütçesi, 5 milyon 384 bin TL olan 6 TAKE projemizi hayata geçirdik. İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak bakanlığımızca onaylanan projeler kapsamında; 21 bin 250 adet incir fidanı, 5 bin 900 adet kestane fidanı, 12 bin adet turşuluk biber fidesi, bin 500 dekar alan için yağlık ayçiçeği tohumu, 2 bin dekar alan için sorgum sudan otu melezi tohumu ve 275 bin adet geçci domates fidesi dağıtımı yer almaktadır. Projeler ile toplamda 11 ilçemizde bin 60 üreticimize sertifikalı fide, fidan ve tohum dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl TAKEP kapsamında Kuyucak ilçemizde 150 bin geççi domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdik ve emekleriniz karşılığında güzel sonuçlar aldık. Bu yıl, 200 bin fide ile ilçemiz tarımına daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün burada dağıtımını gerçekleştireceğimiz fidelerin, önceki senelerde olduğu gibi üreticilerimizin kıymetli çabalarıyla ilçemize ve ilimize bolluk, bereket getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Fide dağıtımına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Kadir Karaduman, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Suzan Yöre, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 200 bin fide dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '900 Rakım ve Üzeri Alanlarda Geçici Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 200 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
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