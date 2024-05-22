Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 23'ü diyanet, 4'ü de acente aracılığı ile 27 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

22.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 23'ü diyanet, 4'ü de acente aracılığı ile 27 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kuyucak Belediye başkanı Uğur Doğanca başta olmak üzere İlçe Müftüsü Ömer Mercan'ın da katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk ve tek uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Hacı adaylarının yakınları uğurlama töreninde sarılarak uğurladıkları yakınları ile birlikte gözyaşı dökerek helallik istedi.

"Sağ-salim memleketlerine geri dönmelerini diliyorum"

Dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarının sağ-salim Kuyucak'a dönmelerini dileyen Belediye Başkanı Uğur Doğanca: "İslam'ın 5 şartından biri olan hac vazifesi görevini yapmak üzere hacı adaylarımızı kutsal topraklara uğurladık. Hac görevlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirerek sağ-salim memleketlerine geri dönmelerini diliyorum" dedi.

"Kuyucak'tan 27 hacı adayımızı uğurladık"

Diyanet İşleri Organizasyonu ile 23, acente ile 4 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını ifade eden İlçe Müftüsü Ömer Mercan: "Hacı adaylarımız Hz. Peygamberimize selam götürecekler. Rabbim ibadetlerini ve haclarını kabul eylesin inşallah. 40 gün sürecek bu kutsal yolculuğun tüm hacı adaylarımıza hayırlı ve sağlıklı şekilde tamamlamalarını nasip eylesin" dedi.

Müftü Mercan'ın duasının ardından birbirlerine sarılarak yakınları ile helalleşen hacı adayları yine dualar ve gözyaşları ile uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuyucak, Aydın, Hac, Yerel Haberler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Orta Doğu’daki bir mağaza açılışına davet edildi ancak teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Orta Doğu'daki bir mağaza açılışına davet edildi ancak teklifi reddetti
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:31:55. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement