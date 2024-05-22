Aydın\'ın Kuyucak ilçesinden 27 hacı adayı dualarla uğurlandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinden 23'ü diyanet, 4'ü de acente aracılığı ile 27 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kuyucak Belediye başkanı Uğur Doğanca başta olmak üzere İlçe Müftüsü Ömer Mercan'ın da katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk ve tek uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Hacı adaylarının yakınları uğurlama töreninde sarılarak uğurladıkları yakınları ile birlikte gözyaşı dökerek helallik istedi.

"Sağ-salim memleketlerine geri dönmelerini diliyorum"

Dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarının sağ-salim Kuyucak'a dönmelerini dileyen Belediye Başkanı Uğur Doğanca: "İslam'ın 5 şartından biri olan hac vazifesi görevini yapmak üzere hacı adaylarımızı kutsal topraklara uğurladık. Hac görevlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirerek sağ-salim memleketlerine geri dönmelerini diliyorum" dedi.

"Kuyucak'tan 27 hacı adayımızı uğurladık"

Diyanet İşleri Organizasyonu ile 23, acente ile 4 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını ifade eden İlçe Müftüsü Ömer Mercan: "Hacı adaylarımız Hz. Peygamberimize selam götürecekler. Rabbim ibadetlerini ve haclarını kabul eylesin inşallah. 40 gün sürecek bu kutsal yolculuğun tüm hacı adaylarımıza hayırlı ve sağlıklı şekilde tamamlamalarını nasip eylesin" dedi.

Müftü Mercan'ın duasının ardından birbirlerine sarılarak yakınları ile helalleşen hacı adayları yine dualar ve gözyaşları ile uğurlandı. - AYDIN