Aydın\'ın Nazilli ilçesinde 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2024-2025 Adli Yılı için açılış töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende konuşan Başsavcı Murat Dilsiz, "Suçla topyekün mücadeleyi halkımızla birlikte yapacağız" dedi.

Nazilli Adliye Sarayı bahçesinde 2024-2025 Adli Yıl açılışı nedeniyle tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Baro Temsilcisi Emel Şahin, Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Programda Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Dilsiz, Ağır Ceza Komisyonu ve Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu ve Baro temsilcisi Emel Şahin günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaptı.

"Suçla topyekün mücadeleyi halkımızla birlikte yapacağız"

Yeni adli yılın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek günün anlam ve önemine ithafen bir konuşma yapan Başsavcı Murat Dilsiz, "Nazilli Adliyemiz, adli yılı başarılı bir şekilde tamamlamış olup, bir yıl içerisinde cumhuriyet başsavcılığımıza gelen 16 bin 500 soruşturma dosyası ile beraber geçen yıllardan kalan dosyalarımızın bir kısmı da karara bağlanmıştır. Bu konuda emeklerini esirgemeyen cumhuriyet savcısı meslektaşlarıma ve yazı işleri müdürü, zabıt katibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yine geçen yıl meydana gelen infial uyandıracak en nitelikli suç kategorisinde gördüğümüz kasten öldürme dosyalarında faili meçhul bir olayımız kalmamıştır. Olayı gerçekleştiren tüm şüpheliler tespit edilerek gerekli adli işlemler yapılmıştır. Faili meçhul kalan olay sayısının azlığı dolayısıyla da hem ilçe emniyet müdürlüğümüze ve ilçe jandarma komutanlığımızla tüm kolluk birimlerimize gayretlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı yine de yeterli görmeyip bu yıl suçla mücadeleyi daha etkin halde sürdürme irademizi devam ettireceğiz, organize olmuş yapılar ile vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini tehdit eden kişiler ile gençlerimizin geleceğine kastetmiş uyuşturucu ticaretine bulaşmış kişilere yönelik çalışmalarımız daha da derinleşerek ve genişletilerek devam edecektir. Suçla mücadele esasen adli ve kolluk birimleri ile birlikte topyekün toplumsal bir çabayı içerisinde daha kalıcı başarılı sonuçlar vermektedir. Çünkü suçu işleyen şüpheli de bu toplumun bir parçasıdır. Tahtaravallinin bir ucunda toplumsal farkındalık ve eğitim, diğer ucunda kolluk birimlerimiz ve yargıyla ilgili makamlar bulunmaktadır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızdan görmüş, duymuş ve yaşamış oldukları hukuka aykırı tüm eylemleri bizimle ve kolluk birimlerimizde çekinmeden paylaşmalarını istirham ediyorum. Bu bizim suç ile mücadele de daha hızlı ve sonuca yönelik adımlar atmamızı sağlayacak, huzurlu bir toplum ortamının pekiştirilmesinde bize güç verecektir" dedi.

"Bölgede 285 bin vatandaşa hizmet veriyoruz"

Nazilli'ye yeni atanan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu da konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız adli yılın adalet ve eşitlik duygusunun somutlaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Adli yıl açılış törenleri yargının halkla bütünleşmesine, topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir olmasına imkan sağlayan toplantılardır. Nazilli adliyemiz; Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile birlikte müstakil adliyeleri bulunan Karacasu ve Bozdoğan ilçelerine Ağır Ceza Merkezi olarak bakmakta olup yargı çevremizde yaklaşık 285 bin vatandaşımıza hizmet etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak adliyemiz emsallerine nazaran daha yüksek bir iş yoğunluğuna sahiptir. Meslektaşlarımız fedakarca çalışarak mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmektedir. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişebilmeleri adına Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca 3 yeni mahkemenin bugün itibarıyla faaliyete geçirildiğini bildirmek istiyorum. Bizler yargı mensupları olarak milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olup kanunların çizdiği çerçeve içerisinde hareket etmekteyiz. Herkes gibi hakimler ve cumhuriyet savcıları da kanunun hükümlerine uymak zorunda olup kararlarını keyfilikten uzak, kanun hükümlerinin emrettiği şekilde vermektedir. Yargının bağımsızlığı, yargı mensuplarının ehliyeti, yargıya duyulan güven toplumsal barışın ve devlet düzeninin sağlanmasında en önemli rolü oynamaktadır" dedi.

Aydın Barosu Nazilli temsilcisi Emel Şahin de yaptığı konuşmasında, avukatlık mesleğinin önemini ve yaşanan sorunları anlattı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in ev sahipliğindeki Adli yıl açılış törenine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personelleri katıldı. - AYDIN