Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastalarını Ziyaret Etti

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastalarını Ziyaret Etti

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri, Girne mahallesinde Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından takip ve tedavisi süren hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Hastaların sağlık bilgileri hakkında bilgi alınırken, tedavi süreci değerlendirildi ve evde konforlu bir tedavi süreci sağlanması için çalışmalar sürdürüldü.

13.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri, Girne mahallesinde Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından takip ve tedavisi süren hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Girne Mahallesi'nde yaşayan hastaları evde sağlık hizmeti almaları için görevlendirilen sağlık ekipleri tarafından tedavi sürecindeki moral verme ve sağlık durumlarını sürekli takip amacıyla düzenlenen ziyaretlere, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri de eşik etti. Başhekim Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar öncülüğündeki heyet, hasta ziyaretlerinde hastaların sağlık bilgileri hakkında bilgi alırken, aynı zamanda tedavi sürecini değerlendirdi. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Dağlar, hastaların evde konforlu bir tedavi sürecini geçirmelerini sağlamak adına çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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