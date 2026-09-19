Aydın Köşk'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi, protokol gazilerle buluştu - Son Dakika
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Aydın Köşk'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi, protokol gazilerle buluştu

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Aydın Köşk\'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi, protokol gazilerle buluştu
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Aydın'ın Köşk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi; ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve protokol gazilerle sohbet etti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, ilçe protokolü gaziler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Hasan Taş ve Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından çelenk sunuldu. Törende Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Konuşmada, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğünün korunması uğrunda gösterdiği fedakarlığa dikkat çekildi. Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik şiirler de okundu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programın ardından ilçe protokolü gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA
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