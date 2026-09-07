Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönemin hedefleri ve eğitim sürecine ilişkin planlamalar ele alınarak yol haritası oluşturuldu; okul yönetimi ve öğretmenler, yılın verimli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk adımı, okulda düzenlenen Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı ile atıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, eğitim faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ele alındı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemin hedefleri ve eğitim sürecine ilişkin çalışmalar değerlendirilerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yol haritası oluşturuldu. Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve güçlü bir vizyonla başlandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

13:04
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:24:14. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement