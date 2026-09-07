Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğretmenler kurulu, yeni eğitim yılı öncesi toplandı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk adımı, okulda düzenlenen Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı ile atıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, eğitim faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ele alındı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemin hedefleri ve eğitim sürecine ilişkin çalışmalar değerlendirilerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yol haritası oluşturuldu. Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve güçlü bir vizyonla başlandığı ifade edildi.