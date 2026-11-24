Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte, hastalıkla mücadelede bilinç ve dayanışmanın önemine dikkat çekilirken çocuklar da çeşitli gösteri ve oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Aydın Şehir Hastanesi tarafından diyabetli çocuklar ve ailelerinin bir araya gelmesi, hastalık konusunda farkındalığın artırılması ve aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla özel bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Programda Çocuk Endokrinoloji Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Reyhan Deveci Sevim, 'Birlikte Daha Güçlüyüz', Dr. Kübra Şen Küçük ise 'Diyabette Yeni Çağ' başlıklı sunumlarıyla diyabet konusunda katılımcılara bilgi verdi. Çocuk Diyabet Hemşiresi Mücahit Orçan diyabet yönetimi hakkında bilgilendirmede bulunurken Diyetisyen Özge Gümüşburun da hastalık sürecinde doğru beslenmenin önemini anlattı. Etkinlikte ayrıca diyabetli bir çocuğun annesi söz alarak yaşadıkları sürece ilişkin deneyimlerini ailelerle paylaştı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Bilgilendirme sunumlarının ardından çocuklar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Animatör gösterileri, palyaço ve sihirbaz etkinlikleriyle renklenen programda, Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluğu üyeleri de yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlarla çocuklara eşlik etti. Çocuklar gün boyunca hem eğlendi hem de yaşıtlarıyla bir araya gelerek güzel hatıralar biriktirdi.

Etkinlikte diyabetle yaşamın yalnızca tıbbi takip ve tedaviden ibaret olmadığına, bilinç, sevgi, dayanışma ve aile desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.