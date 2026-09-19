Aydın Valisi Varol, Gaziler Günü'nde Doğubayazıt'ta gazi Çakır ve ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, Gaziler Günü'nde Doğubayazıt'ta gazi Çakır ve ailesiyle buluştu

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Aydın Valisi Varol, Gaziler Günü\'nde Doğubayazıt\'ta gazi Çakır ve ailesiyle buluştu
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Aydın Valisi Osman Varol ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Doğubayazıt'ta gazi Oğuzhan Çakır ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette devletin gazilerin ve ailelerinin yanında olduğu mesajı verildi; Vali Varol, Çakır'a sağlık ve huzur diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatan görevi sırasında gazi olan Oğuzhan Çakır ve ailesini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Dr. Osman Varol, gazi Oğuzhan Çakır ve ailesiyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyarette gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın önemine vurgu yapılırken, devletin gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Vali Varol, gazi Çakır'a sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerken, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazileri saygı ve minnetle andı. Ziyarette, gazilere duyulan vefa ve minnetin her zaman yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Valisi Varol, Gaziler Günü'nde Doğubayazıt'ta gazi Çakır ve ailesiyle buluştu - Son Dakika
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