Aydın Valisi Yakup Canbolat\'tan Berat Kandili Mesajı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Berat Kandil'ine erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu geceyi, yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla'ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesi olarak bir fırsat bilelim. Yine bu mübarek gün ve geceler hürmetine aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Aydınlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandil'ini en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, huzurlu bir hayata vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN