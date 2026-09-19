Aydın Yenipazar\'da 19 Eylül Gaziler Günü\'nde protokol gazilerle buluştu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, ilçe protokolü gaziler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçede ikamet eden Gazi Mirze Timurtaş'ı da ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Yenipazar'da düzenlenen törene Kaymakam Murat Karataş, Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda gazilerle bir araya gelinirken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Törende gazilerin vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü uğrunda gösterdiği fedakarlığa dikkat çekilirken, gazilerle bir süre sohbet edilerek günleri kutlandı. Programa katılan vatandaşlar da gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Törenin ardından Kaymakam Murat Karataş, ilçede ikamet eden Gazi Mirze Timurtaş'ı evinde ziyaret etti. Karataş, Timurtaş ile bir süre sohbet ederek Gaziler Günü'nü kutladı ve kendisine sağlık ve huzur dileklerini iletti.