Aydın Yenipazar\'da Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim hizmetlerini değerlendirdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum içi değerlendirme toplantısı düzenlenerek eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ve müdürlük personeli katıldı. Toplantıda kurum içi işleyişin yanı sıra devam eden çalışmalar değerlendirilerek eğitim hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda müdürlük bünyesinde sürdürülen çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, kurum içindeki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim çalışmalarını kurum içi iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.