Aydın yerel haberi | Karacasu'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Aydın yerel haberi | Karacasu'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor

14.10.2022 10:47
Aydın yerel haberi | Karacasu'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' konusunda düzenlenen toplantılarla bilgilendirilirken, toplantılardan üçüncüsü Yaykın Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' konusunda düzenlenen toplantılarla bilgilendirilirken, toplantılardan üçüncüsü Yaykın Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından 'Toplumsal Farkındalık Hareketi' projesi çerçevesinde mahallelerde rehberlik hizmetine başlandı. Ekim ayı teması olan 'erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet' bilgilendirme toplantılarından üçüncüsü Yaykın Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Psikolojik Danışman Merve Kurul, erken yaşta evliliğin olumsuz etkilerini ve kadına yönelik şiddetin kadınlar ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Sonrasında da ilçe jandarma personeli tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgi verilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberi | Karacasu'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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