Aydınlı şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

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Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

KIZININ DÜĞÜNÜNÜ GÖREMEDİ

Aydınlı 43 yaşındaki şehit Murat Kemal Yetişen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Kahraman şehidimiz, evlilik yıl dönümünden bir gün, kızının doğum gününden ise iki gün önce şehadete erdi.

ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Aydınlı şehit Binbaşı Yetişen'in bir düğünde zeybek oynadığı görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.