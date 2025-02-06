Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.
Aydınlı 43 yaşındaki şehit Murat Kemal Yetişen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Kahraman şehidimiz, evlilik yıl dönümünden bir gün, kızının doğum gününden ise iki gün önce şehadete erdi.
Aydınlı şehit Binbaşı Yetişen'in bir düğünde zeybek oynadığı görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.
Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.
Son Dakika › Yerel › Aydınlı şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı - Son Dakika
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