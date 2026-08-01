Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu Hazır - Son Dakika
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Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu Hazır

Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu Hazır
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Aydın'da inşa edilen Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu, 2026-2027'de eğitime başlayacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Modern eğitim anlayışına uygun olarak inşa edilen okulda açılış öncesi son hazırlıklar sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul binasında yürütülen hazırlıklar kapsamında fiziki yapı, derslikler ve donanım imkanları gözden geçirilirken, okulun öğrencilerin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görebilmesi için tüm detayların titizlikle planlandığı belirtildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda tasarlanan modern sınıflarıyla hizmet verecek olan Efeler Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu'nun, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Eylül ayında ilk öğrencilerini kabul etmesi planlanan okulun, modern eğitim altyapısıyla Efeler'deki eğitim yatırımlarına önemli katkı sunması bekleniyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür edilirken, yeni eğitim öğretim yılında görev yapacak öğretmenler ile eğitim görecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınoğlu İsa Bey Ortaokulu Hazır - Son Dakika

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