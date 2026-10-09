Aydoğdu ailesi, Konya Hüyük\'teki kazada hayatını kaybetti, İmrenler\'de defnedildi

Aydoğdu ailesi, Konya Hüyük'teki kazada hayatını kaybetti, İmrenler'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün Konya'nın Hüyük ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Osman Aydoğdu (76), eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Aydoğdu ailesi İmrenler Mahallesi'nde cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman, eşi Fatma ve kızı Hatice Aydoğdu, İmrenler Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Dün saat 09.50 sıralarında Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresindeki Selki Mahallesi Yelten kavşağında meydana gelen kazada Osman Aydoğdu (76) yönetimindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil ile Nurmuhammed Taha G. (24) idaresindeki 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Aydoğdu, eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden aile fertleri, İmrenler Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.
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