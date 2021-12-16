Aylardır akmayan suları için Vali Kızılkaya'yı köylerine davet ettiler - Son Dakika

Bilecik'in Dereşemsettin köyü halkı, yaklaşık 2 aydır ya akmayan ya da iplik inceliğinde akan su sorununun görmek ve çözmek için Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı köylerine davet ettiler.

Bilecik kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünün Harmanlık mevkiinde yaşanan bir kaç hanenin çeşmelerinden, depodaki suyun azlığı ve basınç olmamasından dolayı 2 aydır su gelmiyor. Köyde 8-10 hane bu durumdan şikayetçi olurken, sorununun görmek ve çözmek için Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı köylerine davet ettiler. Köylüler, 2 yıldır bu sorun devam ederken, ne banyo, ne çamaşır, ne bulaşık, ne de hayvanları için yeterli su bulamamaktan dert yandılar.

"Dereşemsettin köyünün içme suyuna kim el atacak, çoğu ev susuz.

Köy halkında Necip İman, köyün bu sorunun yerel, ulusal ve TV kanallarına bile çıktığı, ama bir çalışma yapılmadığı anlatarak, "Bilecik'e 10 dakika mesafede olan merkeze bağlı Dereşemsettin köyünün içme suyuna kim el atacak, çoğu ev susuz. Bu mesele iki yıldır aslında devam ediyordu, şimdi artık çekilmez hale geldi. Sayın valimiz Dr. Kemal Kızılkaya şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi Dereşemsettin köyüne Harmanlık mevkiinde oturan bir vatandaş olarak davet ediyorum. Bizim su meselesine bir el attın, tek çaremiz siz kaldınız. Sayın valimiz ne olacak halimiz" dedi.

"Artık yeter su istiyoruz"

Diğer bir köy sakini Cihangir Akbayrak, "Ben de Dereşemsettin köyü Karmanlık mevkiinde oturan bir vatandaş olarak bu durumdan oldukça mağduruz. Yetkililerin buna en kısa zamanda çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu pandemi hastalık varken, hijyenden bahseden sağlık kurumları bizleri de görsün. Susuzluktan hasta olacağız, artık yeter su istiyoruz" dedi. - BİLECİK