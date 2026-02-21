Ayşe Böhürler, ERÜ\'de Gençlerle Buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen söyleşinin konuğu oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in yanı sıra, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, Kayseri SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Başkanı Sibel Göç, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, duayen isimler ile gençlerin bir araya gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'e katılımlarından dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, düzenlenen etkinliğin değerli bilgi akışının sağlanacağı önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı Başkanı Sibel Göç de konuşmasında Milletvekili Ayşe Böhürler'e etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bu buluşmayı sadece bir program olarak değil, tecrübenin gençlikle birikimin hayali, sözün sorumlulukla buluşturup bir emin olarak görüyoruz. Çünkü bazen bir cümle, bir tecrübe paylaşımı, bir samimi cevap bir gencin hayatında önemli bir dönüm noktası olabiliyor" diye konuştu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı Kayseri Gençlik Sorumlusu Tuğba Jan Görücü'nün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi etkinliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuşmasında üniversite yıllarındaki hatıralaından bahsetti.

Konuşmasında gençlere nasihatlerde de bulunan Milletvekili Böhürler, şunları kaydetti:

"Gençlerin hem çok fırsatları var. Hem çok riskleri var. Aslında her dönem aynı ve benzer şeylere sahip. Teknolojinin çok gelişmiş olması, elimizdeki telefonlarda istediğimiz her görüntüyü, her bilgiyi buluyor olmuş olmamız, biliyor olduğumuz anlamına gelmiyor yalnız. Bunun da aydınlığına varmak lazım. Ama bilgi her zaman için en büyük güçtür. Tarihi bilenler yazar, kazananlar yazar. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu yüzden en gençlere tavsiyem mümkün olduğu kadar bilginizi geliştirin."

Konuşmasının ardından Milletvekili Böhürler'e plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. - KAYSERİ